Lås upp hela webbplatsen
Sett, läst, hört
De bedragna
Hans Johansson har sett Tewfik Salehs klassiska The Dupes under Palestine Cinema Days.
The Dupes är baserad på Ghassan Kanafanis novell Män i solen. Fotograf: IMDB
Publicerad 21 november 2025 kl 14.00
Den 2 november, på årsdagen för Balfourdeklarationen, arrangerades filmvisning inom ramen för Palestine Cinema Days. En årlig festival av Filmlab Palestine sedan 2014. I år visades över 500 palestinska filmer världen över i solidaritet med den palestinska kampen och dess röster. På Fyrisbiografen i Uppsala visades Tewfik Salehs klassiska The Dupes. En av de första…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.