Kriget i Ukraina har passerat sin fyraårsdag. Lidandet är enormt och förödelsen monumental i detta krig som aldrig hade behövt bryta ut. Men stormakternas, inte minst Natoländernas smutsiga spel med brutna löften och framflyttade positioner gjorde att Ryssland ansåg att en gräns var passerad.

Anfallet på Ukraina var ett brott mot folkrätten, ett övergrepp på Ukrainas territoriella integritet. Det ryska anfallet kan inte försvaras men det kan förklaras. Kommunistiska Partiet har inget till övers för Vladimir Putin. Han är en