Arbetarna i Paris mobiliserar inför OS

Renhållningsarbetarna gick först ut med kraven om högre lön för merarbetet under OS. Det kunde Proletären rapportera om det för några veckor sedan. Nu har lokförare, andra järnvägsarbetare, personal på flygplatserna, poliser, brandmän och till och med regeringsanställda tagit tillfället i akt att kräva högre löner – annars väntar strejker under OS-arrangemanget den 26 juli till den 11 augusti.

Också arbetarna vid franska myntverket, som präglat medaljerna som ska delas ut till de olympiska medaljörerna, har gått i strejk.

Sopgubbarna visade sin styrka redan den 14 maj, under en bara en dag lång strejk. Protesterna och strejkerna kommer att genomföras fram till den 8 september, då också para-OS är avslutat.

Fackföreningen CGT kräver en lönehöjning på 400 euro per månad för alla arbetare inom renhållningen, plus en engångsbonus på 1 900 euro för personal som kommer att arbeta under de olympiska spelen.

– Vi har mobiliserat mycket starkt, med uppåt 90 procent av renhållningsarbetarna i strejk, sade en representant för CGT.

Förra tisdagen gick också lokförare och konduktörer inom pendeltågstrafiken i Paris ut i strejk för krav liknande de som renhållningsarbetarna ställt. De fick stöd av anställda på flygplatserna i staden.

Beslutsamheten bland de strejkande är påtaglig, och ilskan mot den franska eliten stor. Den blev inte mindre när högerpolitikern Bruno Retailleau i förra veckan kallade de strejkande arbetarna ”några få priviligierade människor som med jämna mellanrum tar Frankrike som gisslan”.

Paris borgmästare Anne Hidalgo och hela den politiska ledningen i staden, har öst ut pengar på de olympiska spelen. Proletären har tidigare kunnat berätta att notan bara för säkerheten uppgår till runt 4,2 miljarder kronor; privata säkerhetsbolag har växt upp som svampar ur jorden och kommer att tjäna grova pengar på OS-arrangemanget. Hela räkningen för OS blir runt 35 miljarder kronor, och det är skattebetalarna i Paris som får stå för notan.