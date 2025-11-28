Lås upp hela webbplatsen
Missförhållanden
Kritiserad skandalchef får toppjobb på SiS
Efter kritik om allvarliga missförhållanden tvingades David Söderman bort som chef för SiS-hemmet Rebecka för flickor, på Ekerö i Stockholm. Nu får Söderman ett nytt toppjobb: han blir chef över den nya avdelning som ska samordna Sveriges fem SiS-hem för flickor.
David Söderman som tvingades bort som chef på Sis-hemmet Rebecka efter missförhållanden får ett nytt toppjobb. Fotograf: Statens institutionsstyrelse/Anton Enerlöv/Montage: Proletären
Publicerad 28 november 2025 kl 08.00
Det är SiS (Statens institutionsstyrelse) ungdomsvårdsdirektör Birgitta Dahlberg som givit David Söderman, tidigare chef på det kritiserade flickhemmet Rebecka på Ekerö, det nya toppjobbet. Söderman beskylls bland annat för att ha som chef givit order om att våld mot de intagna flickorna ska klassas som arbetsplatsolyckor, att sexuella övergrepp inte ska Lex Sarah-anmälas och att självmordsförsök…
