Kritiserad skandalchef får toppjobb på SiS

Det är SiS (Statens institutionsstyrelse) ungdomsvårdsdirektör Birgitta Dahlberg som givit David Söderman, tidigare chef på det kritiserade flickhemmet Rebecka på Ekerö, det nya toppjobbet. Söderman beskylls bland annat för att ha som chef givit order om att våld mot de intagna flickorna ska klassas som arbetsplatsolyckor, att sexuella övergrepp inte ska Lex Sarah-anmälas och att självmordsförsök…