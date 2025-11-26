Julerbjudande: Nedsatt pris i ett halvår – och tygkasse på köpet!

Sedan förra året får Proletären inte längre något ordinarie mediestöd. För att säkra Proletärens framtiden behöver vi bli 500 fler prenumeranter innan årsskiftet. Vi har redan kommit en bra bit på vägen, men än är vi inte i mål. Och de närmaste åren behöver bli betydligt fler prenumeranter än så.

Lagom till juletider, har vi därför ett svårslaget erbjudande på Proletären till alla er som ännu inte är prenumeranter.

För endast 19 kronor i månaden får du Proletären digitalt i ett halvår. För 30 kronor till, alltså 49 kronor i månaden i ett halvår, får du papperstidningen skickat hem till dig också. Efter ett halvår övergår prenumerationen till en ordinarie prenumeration för 79 respektive 119 kronor i månaden för digitalt eller digitalt + papper. Du kan naturligtvis när som helst säga upp prenumerationen.

Men inte nog med det. På köpet får du även en stilren Proletären-tygkasse. Perfekt när du ska handla. Eller varför inte fylla den med affischer, flygblad och annat politiskt material?

Vi tror att Proletären behövs. Det behövs en tidning som står upp för vanliga arbetare i Sverige, även när facket och de så kallade rödgröna partierna sviker. Det behövs en tidning som står helhjärtat på Palestinas sida, som erkänner och stödjer palestiniernas rätt till motstånd. Det behövs en tidning som ifrågasätter dagens kapitalistiska och imperialistiska system.

Till skillnad från högermedia har vi inga rika investerare eller stora kommersiella annonsörer i ryggen. Vi förlitar oss helt på våra prenumeranter.

Därför hoppas vi också att du som redan prenumererar vill hjälpa oss att värva fler. Tipsa vänner och bekanta om att prenumerera.

Ett sätt för dig som prenumerant att hjälpa oss, och samtidigt få en gåva, är att ge bort Proletären i julklapp. Just nu är det extra billigt. Den som gör det får också en tygkasse med Proletärens logga – som du kan behålla eller ge bort. Se till att beställa i god tid – senast 15 december – om du vill få tygkassen innan julafton!