Proletären växer – men vi har (mer än) halva vägen kvar

Fler och fler får upp ögonen för Proletären. På bara några månader har vi ökat med nästan 300 prenumeranter. Men det är en bra bit kvar innan vi helt kan ersätta det mediestöd vi sedan två år tillbaka nu står utan.

Under sommaren lade vi i ännu en växel i vår ambition att avslöja maktens hyckleri, dubbelmoral och fiffel. Vi avslöjade hatet och rasismen i Israelgrupper på nätet, vi var den första tidningen som skrev vem ministern vars son var aktiv nazist var och vi har granskat teknikföretaget Bravidas fusk med fakturor.

De senaste veckorna har Proletären granskat såväl bidragstagande riksdagspolitiker som folkmordsförnekande bokmässanutställare. Vi har bevakat rättegången mot bilrasisten som körde in i en Palestinademonstration i Borås, och vi har avslöjat hur svenska proisraeliska organisationer samlar in pengar till israeliska soldater.

Allt detta – såklart kombinerat med vår allmänna nyhetsbevakning där vi alltid väljer vanligt folks perspektiv – har alltså gett många nya prenumeranter. Vi har nu kommit halvvägs till målet som var att bli 500 fler prenumeranter till årsskiftet.

Det är såklart jättebra. Men precis som glaset antingen kan ses som halvtomt eller halvfullt, så kan man också se det som att vi har halva vägen kvar. Och en bra bit till efter det.

För den krassa verkligheten är att 500 fler prenumeranter innan årsskiftet bara är första steget. De kommande åren måste vi bli många fler för att helt kunna stå på egna ben. Alternativet är faktiskt att Proletären inte kommer att finnas kvar som tidning.

Därför säger jag som Bernie Sanders när det begav sig: Jag ber ännu en gång om ditt ekonomiska stöd. Du som tycker att Proletären behövs men ännu inte prenumererar – ta en prenumeration idag.

Du behövs om det ska finnas en tidning som avslöjar maktens hyckleri och öppet vågar ställa sig på de förtrycktas sida.