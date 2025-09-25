Den mest bidragsberoende gruppen i Sverige – före detta riksdagspolitiker

Rekordfå svenskar tilldelas ekonomiskt bistånd – 2,5 procent år 2023, enligt forskning från Göteborgs universitet. Detta trots att den den relativa fattigdomen i Sverige inte sjunkit och trots att arbetslösheten ligger på höga nivåer.

– I Sverige ska vi inte kunna leva på bidrag år efter år, sa socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) under en presskonferens då regeringen nyligen lade fram hårdare bidragskrav.

Men hur ser bidragsberoendet ut bland våra svenska politiker?

Proletären kan visa att fler än hälften – 54 procent – av alla de 264 riksdagsledamöter som lämnat sin post sedan 2014 har ansökt och fått antingen ekonomiskt omställningsstöd eller inkomstgaranti (se faktaruta) från Statens Tjänstepensionsverk (SPV) efter att de lämnat sitt uppdrag i riksdagen.

Det är alltså 22 gånger vanligare för före detta riksdagsledamöter att gå på bidrag – jämfört med folket de sägs representera.

Proletären har begärt ut alla före detta riksdagsledamöters utbetalningar för ekonomiskt omställningsstöd och inkomstersättning från SPV. Totalt har 148 miljoner kronor betalats ut till avgångna riksdagsledamöter åren 2014-2024.

Proletären kan också visa att 80 av de före detta riksdagsledamöterna (30 procent) har ansökt om ekonomiskt bidrag i mer än två års tid. Detta trots att det ekonomiska biståndet som betalas ska fungera som en brygga över till arbetslivet från riksdagen.

Total summa av utbetalt ekonomiskt bistånd per parti sedan 2014

Parti Summa Socialdemokraterna 45,7 miljoner Moderaterna 37,8 miljoner Miljöpartiet 18,7 miljoner Sverigedemokraterna 14,4 miljoner Vänsterpartiet 9,7 miljoner Liberalerna 8 miljoner Centerpartiet 7,7 miljoner Kristdemokraterna 6 miljoner Totalt 148 miljoner

Vilket parti har störst antal bidragstagande politiker?

Den väljare som inte vill subventionera en riksdagspolitikers lön efter att denne lämnat sin post bör undvika att rösta på representanter från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Dessa tre partier har nämligen störst andel avgångna politiker som lever på ekonomiskt bistånd från Statens tjänstepensionsverk.

Av alla avgångna vänsterpartister i riksdagen är det hela 88 procent som sökt ekonomiskt bidrag efter avslutad tjänst. Därefter följer Miljöpartiet med 69 procent och på tredjeplats finns Kristdemokraterna där 60 procent av alla avgångna riksdagsledamöter sökt och fått antingen ekonomiskt omställningsstöd eller inkomstgaranti.

När det kommer till faktiska summor som betalats ut till före detta riksdagsledamöter så är Socialdemokraterna, som också har flest riksdagsledamöter, värst. Mellan 2014 och 2024 har Sveriges väljarkår betalat 45,7 miljoner i bidrag till avgångna Socialdemokrater. Efter detta kommer Moderaterna med 37,8 miljoner följt av Miljöpartiet med 18,7 miljoner kronor.

Andel av riksdagsledamöter som sökt ekonomiskt bidrag efter avslutad tjänst sedan 2014