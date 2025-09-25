Lås upp hela webbplatsen
Saknar förtroende - men får ändå miljoner.
Bidragsberoende politiker: När skandalerna lönar sig
Fiffel med mandatskrivning, subventionerade hotellnotor och rasism. Proletären listar politikerna som avgått efter skandaler – men som samtidigt kan kvittera ut miljoner i bidrag.
Fotograf: Wikipedia/Riksdagen/Riksbanken/Montage: Proletären
Publicerad 25 september 2025 kl 07.10
De är riksdagsledamöter som avgått efter att de inte längre ansetts ha folkets eller sina partiers förtroende. Trots det lever de på ekonomiskt bistånd, så kallat ekonomiskt omställningsstöd eller inkomstgaranti, från Statens tjänstepensionsverk. Bland samtliga avgångna riksdagsledamöter sedan 2014 har så många som 54 procent ansökt om ekonomiska bidrag efter avslutad tjänst. Proletären listar här…
