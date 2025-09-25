Gick till lobbyfirma – och ljög om ekonomiskt bistånd

När Vänsterpartiets riksdagsledamot Linda Westerlund Snecker lämnade sin plats i riksdagen 2024 skapade hon uppståndelse genom att gå direkt till lobbyfirman Rud Pedersen – som bland annat utför lobbyuppdrag åt vapenindustrin i Sverige.

Samtidigt menade Snecker att hon inte skulle plocka ut det ekonomiska omställningsstöd som före detta riksdagspolitiker kan söka efter avslutad tjänst – just eftersom hon fått anställning på Rud Pedersen.

– Jag har valt gå till förvärvsarbete direkt istället för att nyttja de ekonomiskt stöd som erbjuds politiker idag, sa Snecker i en intervju med Dagens ETC i november 2024.

Nu kan Proletären avslöja att det Snecker sa i intervjun inte var sant.

Enligt uppgifter från Statens tjänstepensionsverk (SPV) som Proletären begärt ut har Snecker plockat ut 48.057 kronor i ekonomiskt omställningsstöd från det att hon lämnade riksdagen i september 2024 till sista december 2024.

För år 2025 har Linda Westerlund Snecker också skickat in och fått godkänt utbetalningar på 7.408 kronor i månaden. Skattepengar som Snecker alltså får utbetalt till sig utöver lönen från lobbyfirman Rud Pedersen.

När Proletären når Linda Westerlund Snecker via telefon säger hon att hon ”inte har något behov” av att svara på frågor om det ekonomiska omställningsstöd som hon plockat ut under 2024 och 2025.

Du sa i en intervju med Dagens ETC att du inte skulle plocka ut något omställningsstöd?

– Det har jag nog inte sagt.

Då står två olika uttalanden mot varandra.

– Jag plockar ut en väldigt liten del av omställningsstödet.

Varför?

– För att jag har rätt att göra det, enligt reglerna som finns för det ekonomiska omställningsstödet.

Tycker du att det är rimligt?

– Jag tycker det är rimligt att följa reglerna som finns.

Sneckers utbetalningar på cirka 7400 kronor i månaden är förhållandevis låga i jämförelse med andra före detta riksdagsledamöter. Flera får över 50.000 kronor i månaden, enligt Proletärens granskning.

Beloppet för en ”skälig levnadsnivå” för personer med en låg eller ingen pension är 7525 kronor i månaden inom äldreförsörjningsstödet. Linda W Snecker får istället nästan exakt denna summa utbetalt som grädde på moset, utöver lönen för sin anställning på Rud Pedersen.

Övergången till Rud Pedersen förvånade många eftersom Linda W Sneckers eget parti, i alla fall historiskt, kritiserat både lobbybranschen, vapenindustrin och det faktum att yrkespolitiker lever på helt andra villkor än befolkningen de sägs representera.