Falska fakturor och bonussystem – så lurade Bravida till sig skattemiljoner

Saltade fakturor, jobb som aldrig utförs och betalningskrav för material som inte används. Oseriösa och ibland rent kriminella aktörer utnyttjar offentliga upphandlingar och andra valfrihetslagar för att tillskansa sig skattepengar.

Varje år kan det handla om uppemot 180 miljarder kronor som försvinner inom offentliga upphandlingar genom korruption och dåliga kontrollsystem för leverantörers fakturering, enligt Tom Madell, professor på juridiska institutionen på Umeå universitet. I jämförelse beräknas Sveriges narkotikahandel inte ens utgör fem procent av denna summa.

Proletären har granskat det börsnoterade teknikföretaget Bravida – det hittills största bolaget i Sverige som blivit påkomna med att systematiskt och olagligen lurat till sig flera skattemiljoner via offentliga upphandlingar. Först i Region Skåne och sedan i Örnsköldsvik. Något som både Dagens Industri, SVT Nyheter och Sveriges Radio tidigare skrivit om.

Nu kan Proletären visa att skandalen kring Bravida är betydligt större än vad som tidigare framgått. Flera andra kommuner granskar nu företaget – och mycket tyder på att även privata bolag drabbats av Bravidas bedrägerier.

I kommande artiklar kan Proletären också avslöja att Bravidas bonusprogram skapat incitament för företagets chefer att salta fakturor till offentliga aktörer, att en av huvudmännen för bedrägerierna fortfarande jobbar kvar inom koncernen och att Bravida ignorerat anställdas larm om en av cheferna som nu står åtalad för grovt bedrägeri.

Vi kan också visa att Bravida försökt hindra både Region Skåne och Örnsköldsvik kommun att utreda bedrägerierna. Offentliga aktörer har blivit nekade att ta del av underlaget till Bravidas bluff-fakturor.

Här är berättelsen om Bravida och bolagets bedrägerier gentemot offentliga aktörer – som lurat skattebetalarna på tiotals miljoner kronor.

Bravidas bluff avslöjas

Den 2 oktober 2023 skickar en före detta serviceledare på Bravida en anonym inspelning till Region Skåne som kommer att få förödande konsekvenser för det börsnoterade företaget som omsätter flera miljarder.

På inspelningen hörs hur två högt uppsatta Bravida-chefer uppmuntrar en serviceledare till att fuska med tidredovisningen för att bolaget ska kunna tillskansa sig mer pengar, utöver de miljoner som avtalen redan är värda.

”Avtalet är så jävla illa så allting måste hanteras… Det får göras med känsla också. Vi vill ju inte bli ifrågasatta”, säger en avdelningschef på inspelningen.

Person 1 och 2 är de två cheferna på Bravida som nu står åtalade för grovt bedrägeri samt stämpling till grovt bedrägeri. Transkriberingen av inspelningen är gjord av polisen. FOTO: Polisens Fup

När Region Skåne hör hur två högt uppsatta chefer på Bravida uppmana sina anställda att ”lägga på timmar” på fakturorna gör de en granskning som resulterar i en polisanmälan. Två chefer inom företaget samt en serviceledare (inte samma som på inspelningen) anmäls och delges misstankar om grovt bedrägeri samt stämpling för grovt bedrägeri.

Förundersökningen har avslutats och rättegången väntas börja 9 oktober i Malmö tingsrätt. Samtliga åtalade nekar till brott.

”Ett sofistikerat upplägg”

Efter två genomlysningar av Bravida-härvan är det uppenbart för Pål Svensson, fastighetsdirektör på Region Skåne, vad som har skett.

– Det handlar om ett sofistikerat upplägg där informationen inte alltid varit spårbar eller möjlig att jämföra med faktisk kostnad. Vilket har försvårat möjligheten att verifiera fakturorna. Region Skånes granskning har ändå kunnat identifiera systematisk överdebitering av både timmar och material, säger han till Proletären.

Region Skåne har dragit lärdom av härvan och försöker nu göra sitt bästa för att förhindra framtida välfärdsbrott – där företag som Bravida har kunnat ta ut ett påslag på inköpt material med så mycket som 92 procent, enligt regionens utredning.

– Det är en viktig lärdom som nu lett till att vi skärper våra avtalsrutiner, ställer högre krav på redovisning från leverantörer och stärker de interna kontrollerna. Just de här bristerna – i insyn, efterlevnad och spårbarhet – var också en av orsakerna till att Bravida Prenad uteslöts från två ramavtalsupphandlingar tidigare i år, säger Pål Svensson.

Bravida krishanterar – försöker köpa sig fria

Ett halvår senare, i april 2024, kallar Bravida till presskonferens. En intern utredning kan visa att avdelningen Malmö El-service, i tre års tid, olagligen överfakturerat Region Skåne för arbeten som aldrig utförts. Enligt Bravida handlar bedrägeriet om 1,5 miljoner kronor gentemot Region Skåne samt ytterligare 0,6 miljoner kronor gentemot en annan offentlig kund. Allt som allt betalar Bravida tillbaka 1,8 miljoner till Region Skåne.

Bravida väljer också att polisanmäla händelserna.

Bravidas presskonferens gick mestadels ut på att tona ned vidden av bedrägerierna. Foto: Printscreen/Bravida

Men summan som Bravida uppger skiljer sig markant från Region Skånes interna granskning. Vid en senare genomlysning av härvan, i maj 2025, konstaterar regionen att det förskingrade beloppet är fem gånger högre än vad Bravida hävdat.

Det börsnoterade företaget krävs nu på 11,4 miljoner kronor – 7,8 miljoner för överfaktureringar och 3,5 miljoner för regionens utredningskostnader.

– Region Skånes granskning har visat att överfaktureringen är systematisk och gäller flera orter. Därutöver inkluderas Region Skånes utredningskostnader i kravet, säger Pål Svensson och fortsätter:

– Som offentlig aktör har Region Skåne ett ansvar att agera när vi ser tecken på felaktig fakturering. Den utökade granskningen av Bravida är en del i arbetet mot välfärdsbrott och för att stärka kontrollen av våra leverantörer.

Pål Svensson, fastighetsdirektör på Region Skåne, menar att granskningen av Bravida är en del i arbetet mot välfärdsbrott. Foto: Region Skåne

När denna artikel publiceras väntar Region Skåne fortfarande på att Bravida ska betala tillbaka resterande 9,6 miljoner som företaget är skyldiga regionen. Samtidigt menar regionen att deras granskning av Bravida inte är avslutad och att de därför ”förbehåller sig rätten att återkomma med ett utökat krav”, vilket framgår i Region Skånes kravbrev till Bravida.

Härvan växer

Samma månad som Region Skånes andra genomlysning blir offentlig kommer nya anklagelser som pekar på att Bravidas överfaktureringar i Skåne inte är en isolerad händelse.

Den 19 maj 2025 meddelar Örnsköldsviks kommun att de polisanmäler Bravida samt avslutar alla offentliga upphandlingar med bolaget. Även denna gång har Bravida, enligt Örnsköldsviks kommun, överfakturerat kommunen via fyra offentliga upphandlingar. Bravida bestrider anklagelserna och menar att de kommer att kräva skadestånd från kommunen.

– Vi fick olika tips om att allt inte stod rätt till och när information om Region Skånes granskning nådde oss, beslöt vi att också genomlysa några av Bravidas fakturor, säger Magnus Haglund, kommundirektör på Örnsköldsviks kommun, till Proletären.

Magnus Haglund, kommundirektör i Örnsköldsvik, menar att kommunen blivit utsatt för välfärdsbrott. Foto: Örnsköldsviks kommun

En extern utredning i Örnsköldsvik, gjord av revisionsföretaget Decimalen, menar att det finns 7,1 miljoner kronor i ”definitiva avvikelser” och 1,8 miljoner kronor i ”potentiella avvikelser” i Bravidas faktureringar gentemot Örnsköldsviks kommun.

Region Skåne ser positivt på att fler offentliga aktörer nu granskar Bravida.

– Vi välkomnar att andra myndigheter agerar när det finns misstanke om brott. Att fler offentliga aktörer granskar Bravida stärker vår uppfattning att överfaktureringen är mer systematisk, säger Pål Svensson.

Den 1 juli 2025 meddelar polisen att de lägger ned förundersökningen mot Bravida i Örnsköldsvik.

”Brott kan för närvarande ej styrkas. Ärendet bedöms som civilrättsligt, kontraktsbrott hanteras som tvist i tingsrätten”, skriver polisen i sin motivering till beslutet.

Magnus Haglund är av en annan uppfattning och menar att de blivit utsatta för välfärdsbrott.

– Jag är besviken på att polisen inte kontaktat kommunen för att överblicka bevisläget eller höra sig för om ärendet. Potentiella brott mot välfärden är extra allvarliga och behöver så klart hanteras. Att ta beslut om att inte inleda förundersökning utan att ens intervjua målsägaren tycker jag är dåligt.

Örnsköldsviks kommun har meddelat att de har överklagat beslutet hos polisen och även lämnat in en polisanmälan till Ekobrottsmyndigheten.

I ett mejl till Proletären skriver Liselotte Stray, kommunikationschef på Bravida, att härvan i Region Skåne skedde på grund av att ”enskilda individer på Bravida medvetet agerat felaktigt” och att företaget välkomnar rättegången som börjar 9 oktober. Samtidigt menar Bravida att den andra genomlysningen som Region Skåne gjort av Bravidas fakturering är felaktig.

När det handlar om Örnsköldsvik menar Bravida att den externa rapport ”är bristfällig” och att prissättningen följer avtalen. Företaget kommenterar inte händelsen ytterligare utan menar att de ”fortsätter dialogen vi har med Örnsköldsviks kommun”. Örnsköldsviks kommun hävdar dock att de inte har någon dialog med Bravida i dagsläget.

Samtidigt tyder mycket på att bluffarna i Skåne och Örnsköldsvik bara är toppen på ett isberg. Proletären fortsätter att granska Bravida.