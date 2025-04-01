Lås upp hela webbplatsen
Bravidas bedrägerier
Örnsköldsvik överklagar polisens beslut: ”Är utsatta för ekonomisk brottslighet”
Örnsköldsviks kommun överklagar polisens beslutet om att lägga ned förundersökningen mot Bravida. Kommunen anmäler också företaget till Ekobrottsmyndigheten. "Vi anser fortfarande att vi är utsatta för ekonomisk brottslighet", säger Magnus Haglund, kommundirektör, till Proletären.
Fotograf: Umeå Kommun/Bravida/Montage: Proletären
Publicerad 28 augusti 2025 kl 08.52
Installations- och servicebolaget Bravida har förskingrat skattemiljoner från Region Skåne genom att överfakturera regionen för bland annat arbetstimmar som aldrig utförs. Två chefer och en serviceledare står åtalade för grovt bedrägeri samt stämpling för grovt bedrägeri. Men det är inte bara Region Skåne som upptäckt felaktigheter i Bravidas fakturering. Den 19 maj i år meddelade…
