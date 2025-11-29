Lås upp hela webbplatsen
Välfärdskapitalister
Privata vårdbolag får kritik för fakturafiffel
De privatägda vårdbolagen doktor.se och Kry får nu ny kritik för saltade och felaktiga fakturor. Enligt region Sörmland är uppemot 60 procent av de fakturor bolagen sänt till regionen felaktiga.
Fotograf: Artur Szandrowski
Publicerad 29 november 2025 kl 14.00
Vårdbolagen Kry och Doktor.se är i nytt blåsväder. Senast den 28 november vill Region Sörmland ha svar på hur bolagen ser på regionens kritik om att en majoritet av de vårdbesök bolagen uppger att de tagit hand om, i själva verket saknar grund för ersättning. Regionen menar att runt 60 procent av besöken inte är ersättningsbara, då…
