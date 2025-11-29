Privata vårdbolag får kritik för fakturafiffel

Vårdbolagen Kry och Doktor.se är i nytt blåsväder. Senast den 28 november vill Region Sörmland ha svar på hur bolagen ser på regionens kritik om att en majoritet av de vårdbesök bolagen uppger att de tagit hand om, i själva verket saknar grund för ersättning. Regionen menar att runt 60 procent av besöken inte är ersättningsbara, då…