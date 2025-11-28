Lås upp hela webbplatsen
Hästsport
Ny regel ger ökad risk för djurplågeri
Hopphästar som blöder från kropp eller mun behöver inte längre vara något problem inom ridsporten: hästarna kan fortsätta att tävla precis som vanligt. Det efter en ändring i det Internationella Ridsportsförbundets (FEI) regelbok.
De nya reglerna örsvagar skyddet för hästen och skapar otydlighet i tillämpningen av regelverket enligt det svenska förbundet. Fotograf: Genrebild/Clément Bucco-Lechat/Wikimedia
Publicerad 28 november 2025 kl 12.00
Oro för hästarnas hälsa och för att tävlingshästar inom hoppsporten utsätts för djurplågeri vägde lätt när det internationella ridsportförbundet Federation Equestre Internationale (FEI) nyligen röstade om en revidering av den så kallade blodsregeln. Efter omröstningen kan hopphästar som blöder fortsätta att tävla under vissa förhållanden – tidigare uteslöts de automatiskt ur tävlingen. – Vår åsikt…
