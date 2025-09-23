Debaclet på Gamla Ullevi ett tecken i tiden

En ekande tom kommandobrygga och 0-1 för annars formstarka IFK Göteborg, i en blek insats mot Brommapojkarna inför ett tyst Gamla Ullevi.

Så manifesterade sig helgens mest uppseendeväckande resultat av polisens och Tidöregeringens häxjakt på den levande supporterkulturen runt herrarnas fotbollsallsvenska. En jakt som IFK-ledningen tyvärr lånar sig till.

Förra veckan avlöste beskeden från polisens operativa avdelning Noa varandra. Från att först ha chockat klubbarna med kravet att matcher skulle avbrytas om det förekom organiserad maskering inför bengalbränning, skulle