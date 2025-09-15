Lås upp hela webbplatsen
Sparkades från BBC – vann pris som bästa programledare
Före detta fotbollsproffset Gary Lineker är vald till Storbritanniens mest populära tv-personlighet. Lineker fick nyligen sparken från BBC för en antisionistisk tweet.
Gary Lineker fick sparken från BBC efter 26 år som programledare för Match of the Day. Fotograf: Skärmdump/BBC/X/OfficialNTA
Publicerad 15 september 2025 kl 15.52
Gary Lineker sparkades av det brittiska tv-bolaget BBC från jobbet som värd för populära tv-showen Match of the Day för en antisionistisk tweet. Men när den brittiska motsvarigheten till svenska Kristallengalan (National Television Award for Most Popular TV presenter) gick av stapeln i London förra veckan vann han tittarnas pris som bästa programledare. Lineker bröt…
