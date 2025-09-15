Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Fotboll

Sparkades från BBC – vann pris som bästa programledare

Före detta fotbollsproffset Gary Lineker är vald till Storbritanniens mest populära tv-personlighet. Lineker fick nyligen sparken från BBC för en antisionistisk tweet.
Gary Lineker fick sparken från BBC efter 26 år som programledare för Match of the Day. Fotograf: Skärmdump/BBC/X/OfficialNTA
Publicerad 15 september 2025 kl 15.52
Gary Lineker sparkades av det brittiska tv-bolaget BBC från jobbet som värd för populära tv-showen Match of the Day för en antisionistisk tweet. Men när den brittiska motsvarigheten till svenska Kristallengalan (National Television Award for Most Popular TV presenter) gick av stapeln i London förra veckan vann han tittarnas pris som bästa programledare. Lineker bröt…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.