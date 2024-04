Dadgostar nobbar V:s 1 maj i Stockholm: ”Tar avstånd från Palestinarörelsen”

Den palestinska musikgruppen Kofia har varit en eldande kraft på de veckovisa demonstrationerna i Stockholm och Göteborg, till stöd för Palestinas folk. Men på Vänsterpartiets 1 maj-arrangemang i Kungsträdgården är gruppen inte välkommen.

I alla fall inte om partiledningen med Nooshi Dadgostar får bestämma. Dadgostar, med stöd av förre partiledaren Jonas Sjöstedt som nu är V:s kandidat till ett välbetalt EU-jobb i Bryssel, förklarade att om Kofia uppträder så kommer varken Dadgostar eller Sjöstedt att närvara på mötet.

Det har rört upp känslorna i Vänsterpartiets Stockholmsdistrikt. Distriktet i Stockholm arrangerar 1 maj-firandet, och till det har distriktet bjudit in musikgruppen Kofia. Nu har Nooshi Dadgostar valt att tala i Göteborg istället, tillsammans med Sjöstedt.

– Det är i praktiken ett avståndstagande från Palestinarörelsen och solidariteten med Palestina. Hon drar partiet högerut, mer än vad som är representativt för partiets medlemmar. Och hon vet att medlemmarna i Stockholm kommer att vara missnöjda med detta, så därför trycker hon på distriktsstyrelsen internt.

Det säger en vänsterpartist som kontaktat Proletären. Vår sagesperson har god insyn i partiets inre liv, både i Stockholm och i partistyrelsen.

– Vad man kan tänka sig efter hennes [Noshi Dadgostars] tidigare utspel i Palestinafrågan, så vill V inte locka till sig vissa grupper inom Palestinarörelsen. Man är till exempel rädd för slagordet From the river to the sea… här i Stockholm har ju Vänsterpartiet valt sida i den delade solidaritetsrörelsen för Palestina.

Det har V också i Göteborg och på andra platser; bland annat har V splittrat Palestinasolidariteten genom att försöka förbjuda sina avdelningar att samarbeta med Kommunistiska Partiet.

Stockholmsdistriktet av V reagerade starkt på Dadgostars utspel, och efter förhandlingar har Kofia bjudits in med armbågen; som sista akt i programmet i Kungsträdgården. Detta gjordes så att ledande partiföreträdare kan lämna mötet i god tid innan Kofia spelar. I de förhandlingarna fick Nooshi Dadgostar stöd av Jonas Lindberg, partiets starke man i regionen och av bostadsborgarrådet Clara Lindblom i Stockholms kommun.

Konsekvensen är nu att ingen av Vänsterpartiets ledande och kända namn talar i Stockholm:

– De har tagit till plan B i talarlistan. Och de var raka: om Kofia spelar kommer ingen från regionen eller kommunen. Distriktet stod fortfarande på sig, men i en ny kompromiss kom parterna överens om att inte släppa någon information om att Kofia ska spela på mötet.

– Det är ett klart glapp mellan partistyrelsen och distriktet, säger Proletärens sagesman.

I ett mejl till Proletären förnekar Stockholmsdistriktets ordförande August Flensburg att det råder någon schism mellan distriktet och partiledningen på olika nivåer:

”Nooshi Dadgostar är på plats i Göteborg med Jonas Sjöstedt eftersom vi vill samla partiledare och vår listetta på samma plats. Det är valrörelse och vi tror att det blir starkast på det sättet. I Stockholm talar Ilyas Hassan och Andrea Andersson-Tay. Vänsterpartiet Storstockholm har ett bra samarbete med partiet centralt och har haft det i hela planeringen inför 1 maj.”