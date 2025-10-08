Krigshets och skattesänkningar – för jämställdhetens skull?

Jämställdhetsminister Nina Larsson är stolt över regeringens budgetförslag. I Sveriges Radio går hon ut och kallar den för den bästa jämställdhetsbudgeten någonsin. Det är ett bisarrt påstående.

Som första exemplet på varför denna budget är den bästa någonsin framhäver hon satsningarna på försvaret. Följt av skattesänkningar för kvinnor i karriären (läs kvinnor med höga inkomster) och de höjda anslagen till polisen. När hon pressas ytterligare kommer också den sänkta matmomsen som ett exempel.

Satsningarna på militären, som alla partier i riksdagen står bakom, borde istället gå till satsningar på välfärden. Där finns pengar att hämta för att satsa på den gemensamma välfärd som nu monteras ner och som till stora delar bärs upp av kvinnor. Den orättvisa skattepolitiken måste också bort.

Lönerna i välfärdsyrkena har ätits upp av inflationen och det drabbar kvinnor hårdast. Så varför inte en satsning på höjda kvinnolöner istället för skattesänkningar?