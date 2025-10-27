Lås upp hela webbplatsen
Dollardiplomati bakom nyliberal valseger i Argentina
Washington använder inte bara kanonbåtar för att få sin vilja igenom i det Latinamerika som Donald Trump och hans regering ser som USA:s bakgård.
Argentinas president Javier Milei på besök i hos sin beskyddare i Washington. Fotograf: Vita huset
Publicerad 28 oktober 2025 kl 12.05
Argentinas självutnämnde anarkokapitalist till president, Javier Milei, segrade i söndags överraskande i mellanårsvalet till landets parlament. Bakom resultatet döljer sig vad Financial Times beskriver som ”naken ekonomisk imperialism” från USA:s och Donald Trumps sida. Med knappt 41 procent av rösterna ökar Mileis parti La libertad avanza (Friheten går framåt) från 37 platser till 102 i…
