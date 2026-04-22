Korruption

Vd åtalas – tog emot muta

Publicerad 22 april 2026 kl 10.13

En tidigare vd för ett privat vårdbolag i Örebro åtalas för att ha tagit emot mutor på omkring 5,3 miljoner kronor under flera års tid. Enligt åtalet ska mannen i gengäld ha godkänt kraftigt överfakturerade byggkostnader kopplade till renoveringar till ett värde av drygt 15 miljoner kronor.

Mutorna uppges ha bestått av bland annat båt, bil, lyxklocka, resor och hantverkstjänster. Tre personer kopplade till byggföretag åtalas samtidigt för givande av muta.

Polisen beskriver ärendet som “storskalig systematisk korruption”, där brister i bolagets interna kontroll misstänks ha möjliggjort upplägget.

Härvan började utredas efter tips från Skatteverket och leds av Riksenheten mot korruption. Den åtalade vd:n har lämnat sin tjänst och förnekar brott.

