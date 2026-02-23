Lås upp hela webbplatsen
Klassklyftor
Dubbelt så många fattiga – på bara fem år
Var femte person i Sverige har inte råd med oförutsedda utgifter och över 300.000 har inte råd att äta protein varannan dag.
Brödkö i Göteborg. Fotograf: Proletären
Publicerad 23 februari 2026 kl 09.33
2025 räknades 730.000 personer i Sverige som fattiga. En fördubbling jämfört med fem år tidigare, enligt SCB:s undersökning av levnadsförhållanden. Av dessa levde över hälften, omkring 408.000 personer, i ”allvarlig materiell och social fattigdom” (2021 var siffran 150.000). SCB:s undersökning visar även att 1,9 miljoner invånare, eller en dryg femtedel av befolkningen, inte har råd…
