Dubbelt så många fattiga – på bara fem år

2025 räknades 730.000 personer i Sverige som fattiga. En fördubbling jämfört med fem år tidigare, enligt SCB:s undersökning av levnadsförhållanden. Av dessa levde över hälften, omkring 408.000 personer, i ”allvarlig materiell och social fattigdom” (2021 var siffran 150.000). SCB:s undersökning visar även att 1,9 miljoner invånare, eller en dryg femtedel av befolkningen, inte har råd…