Från oss som bygger landet: En ”shoppinggata” för män

Det är eftermiddag, jag sitter och slökollar Instagram. I flödet dyker det upp en bild på en röd skylt med texten ”Entry for men under 18 and women prohibited” (Män under 18 och kvinnor äga ej tillträde).

Det är polisen och författaren Simon Häggström, känd för sitt arbete mot sexköp och människohandel i Stockholm, som postat.

Han är på bokturné i Tyskland – ett av torskarnas förlovade länder.

Under turnén har han postat på sociala medier och vi som följer honom har fått en inblick i det totala mörker som är sexindustrin i Tyskland. Det senaste inlägget är just det med skylten. Jag läser inlägget i tron om att skylten satt på någon av de otaliga, statligt sanktionerade bordellerna, men icke!

Skylten gäller en hel gata i Hamburg där man har bestämt sig för att inskränka kvinnors rörelsefrihet så att torskarna kan köpa kvinnors kroppar ifred, förverkliga perversa fantasier utan risk att bli igenkänd av någon kvinna de känner.

Längs gatan sitter kvinnor, de flesta från fattiga länder, i skyltfönster iförda trosor och bh. Männen kan, som på så många andra ställen i Europa, kolla in utbudet och sedan välja en kvinna de ska köpa. En kvinna som med allra största sannolikhet är offer för trafficking, som behöver ge en stor del av de pengar hon tjänar på att sälja sin kropp till en hallick.

När jag såg bilden på skylten gick mina tankar direkt till en artikel jag läste för ett par dagar sedan, och det tillhörande kommentarsfältet. Artikeln handlade om ett nyöppnat gym, som bara kommer vara öppet för kvinnor. Jag minns inte i vilken svensk stad det skulle öppna, jag minns däremot de arga kommentarerna från män.

”Vart är feministerna nu då, när vi män diskrimineras?”, ”Så nu är könsdiskriminering okej?”, en arg man skrev till och med att han skulle ”stå utanför och filma”, den kommentaren fick flera positiva reaktioner från män.

För att göra en sak väldigt klar, behovet av kvinnoseparatistiska rum – gym, nattklubbar, festivaler, vad det nu kan vara – hade inte behövts om det inte hade varit för att män beter sig gränslöst, respektlöst, hotfullt eller till och med våldsamt mot kvinnor. Behovet av att exkludera män görs för kvinnors säkerhet och trygghet, inget annat.

Men som i fallet med skylten är det ju tydligt varför män väljer att exkludera kvinnor. Inte för att skydda män – utan istället för att skydda män som begår övergrepp mot kvinnor.

Åter till Simon Häggströms inlägg. Den sista bilden i hans inlägg, som börjar med den bisarra skylten, föreställer en av de många papperskorgar som staden satt ut i bordellområdet. På den står det en uppmaning: ”Var snäll! Ingen rasism, ingen homofobi, ingen sexism”.

Man hade kanske kunnat skratta åt det om inte verkligheten varit så förbannat mörk.

Alexandra Nätteldal Nylund

lokförare