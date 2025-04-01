Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Dubbelmoralen skiner igenom när EU:s ledare försöker stoppa fred i Ukraina
Det var en mer ödmjuk Volodymyr Zelenskyj som kom till Vita huset den här gången. Medan hans europeiska följeslagare gör allt för att hålla krigsindustrins vinster uppe.
Donald Trump flankerad av Friedrich Merz och Keir Starmer. Mark Rutte i förgrunden. Fotograf: president.gov.ua
Publicerad 19 augusti 2025 kl 13.30
Så var Ukrainas president tillbaka på brottsplatsen, och med en bra mycket ödmjukare inställning än sist. För ett halvår sedan gick det milt utryckt inte så bra för Volodymyr Zelenskyj på sitt möte med Donald Trump i Vita huset – även om det med Trumps ord åtminstone blev bra tv. Nu hade Zelenskyj bytt ut…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Över 60.000 vill avsätta Ebba Busch efter Israelutspel
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Bakom nya Northvolt-ägarna: Pentagon och Israel-kopplingar
- Militärgrön omställning – ska Northvoltfabriken producera vapen åt Israel?