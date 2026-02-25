En värdig omsorg kräver tillräckliga resurser

På den här sidan skrev undersköterskan Stig Berlin förra året att det inte hjälper att svartmåla en hel yrkesgrupp. Då handlade det om att undersköterskor i äldreomsorgen sjukskrevs oftare och längre än andra yrkesgrupper.

Svartmålningen av arbetarna i Sveriges vanligaste yrke, undersköterska, har inte minskat sedan dess. Tvärtom! Sedan några fall där äldre kvinnor utsatts för övergrepp av omsorgspersonal uppdagats, misstänkliggörs alla de mellan 10.000 och 20.000 killar och män som arbetar i äldreomsorgen.

Självklart ska vårdtagare kunna känna sig trygga med den personal som kommer hem till dem, men att generalisera och smutskasta tiotusentals omsorgsarbetare, för att några perversa individer begått allvarliga brott, är inte vad som behövs för att vårdtagarna ska känna den tryggheten.

Äldreminister Anna Tenje (M), i den av Sverigedemokraterna anförda borgarregeringen, gör nu ett stort nummer av att äldre ska få rätt att välja kön på äldreomsorgspersonalen. I Dagens Medicin tillfrågas omsorgschefer om hur de ser på förslaget. De ser problem.

Verksamhetschefen för Norrköpings hemtjänst, Anette Asplund, säger att kommunen frågar omsorgstagarna om de föredrar ett visst kön när det gäller intimhygien. Vissa vill verkligen ha en kvinna, andra en man, men de allra flesta har inga särskilda önskemål vad gäller detta, menar hon. Hon befarar att svårigheten att hitta personal kommer att öka om ministerns förslag blir verklighet.

Anna Friberg, chef för hemtjänst i Malmö, menar att det skulle försvåra planeringen. Hon menar att detta inte är någon stor fråga i hennes kommun. Önskemålet kan dyka upp, men det brukar oftast lösas genom samtal och att vårdtagarna får lära känna den som ska ge omsorgen.

Äldreomsorgen har svårt att rekrytera personal. Att det ändå varit möjligt att bemanna, har dels berott på att fler män och killar sökt sig till omsorgsyrkena, men även tack vare invandringen. Unga med utländsk bakgrund är mer intresserade av att söka sig till omsorgsyrken. Den skillnaden är särskilt tydlig bland killar, skriver Sveriges kommuner och regioner i en faktaskrift 2025.

Jag kan inte värja mig mot tanken att utspelet om att äldre med hemtjänst ska få välja att bli vårdade av en kvinna egentligen inte alls handlar om omsorgen om de äldre. Det kanske är ytterligare ett angrepp mot människor födda utomlands, vid sidan av förslag om indragna permanenta uppehållstillstånd, tonårsutvisningar, utvisningar efter så kallat spårbyte och strängare regler för svenskt medborgarskap.

Tryggheten för äldre i behov av hemtjänst och annan omsorg ökar inte genom detta förslag. För en värdig äldreomsorg krävs tillräckliga resurser, ett stopp för privatiseringar och vinster i välfärden. Bättre arbetsvillkor så att inte de utbildade undersköterskorna flyr, och fler vill utbilda sig och börja arbeta i dessa viktiga yrken.

Svartmålning och misstänkliggörande av alla män och killar i yrket, med svensk eller utländsk bakgrund, gör inte omsorgen tryggare.

Monica Stenberg,

Pensionerad vårdlärare