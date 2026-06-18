Eskilstunabor vinner – fabrik stoppar giftigt ämne

Efter en stark folklig kamp i två år, med demonstrationer, insändare, namninsamlingar och opinionsmöten tvingas Senior Material backa från planerna att använda den giftiga kemikalien metylenklorid (DCM) i sin batterifabrik i Eskilstuna. – Det är en oerhörd lättnad efter dessa två år. Det är just [metylenklorid] som vi har vägrat se i vår stad. Riskerna…