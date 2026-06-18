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Eskilstunabor vinner – fabrik stoppar giftigt ämne
Kamp lönar sig. Efter massiva folkliga protester i Eskilstuna backar det kinesiska företaget Senior Material, och skrotar planerna på att använda det giftiga ämnet metylenklorid i produktionen.
Eskilstunabor har ihärdigt protesterat etableringen av Senior Materials fabrik. Fotograf: SSUAM
Publicerad 18 juni 2026 kl 14.00
Efter en stark folklig kamp i två år, med demonstrationer, insändare, namninsamlingar och opinionsmöten tvingas Senior Material backa från planerna att använda den giftiga kemikalien metylenklorid (DCM) i sin batterifabrik i Eskilstuna. – Det är en oerhörd lättnad efter dessa två år. Det är just [metylenklorid] som vi har vägrat se i vår stad. Riskerna…
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