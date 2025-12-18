Lås upp hela webbplatsen
Fackligt stöd för grekisk hamnarbetare som åtalas för vapenblockad
Markos Bekris, ordförande för det grekiska hamnarbetarförbundet ENEDEP, riskerar åtal efter att facket blockerat en vapentransport med destination Israel sommaren 2024. Nu uttrycker Seko Tunnelbanan och Hamnarbetarförbundet sitt stöd och varnar för att åtalet hotar både fackliga rättigheter och föreningsfriheten i Europa.
Grekiska hamnarbetare och demonstranter i Pireus blockerar försändelser till Israel. Bilden är tagen i juli 2025. Fotograf: PAME
Publicerad 18 december 2025 kl 12.48
Ordförande för det grekiska hamnarfacket ENEDEP, Markos Bekris, står åtalad för att förbundet i oktober 2024 blockerade en vapentransport med 21 ton ammunition till Israel. Nu får Markos Bekris stöd i Sverige, bland annat från Seko Tunnelbanan klubb 111 i Stockholm. – Det här handlar om fackliga rättigheter. Att domstolar går in och bestämmer hur…
Gå till hjälpsidorna.