Fler svenska dollarmiljardärer – 70 procent har ärvt sin förmögenhet

När Forbes publicerade sin första lista över dollarmiljardärer 1987 fanns det 140 stycken i hela världen. Då hade Sverige endast två personer med på listan – Tetra Pak-ägarna Hans och Gad Rausing.

Idag har Sverige 51 dollarmiljardärer – en ökning med fem personer jämfört med föregående år. Sverige har därmed fler dollarmiljardärer per capita än såväl USA som Kina och Ryssland.

Samtidigt lever omkring 730.000 människor i Sverige i materiell och social fattigdom, enligt de senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån.

Enligt Oxfam har 70 procent av svenska dollarmiljardärerna ärvt sin förmögenhet. Var 45:e minut ökar deras förmögenheter lika mycket som en medelsvensk årsinkomst.

Förra årets mätning visade att de svenska dollarmiljardärernas samlade förmögenhet var 1870 miljarder kronor. Idag är deras förmögenhet svindlande 2142 miljarder – motsvarande Ungerns hela bruttonationalprodukt.

Miljardärerna skulle tillsammans ha råd att betala av Sveriges hela statsskuld på cirka 1200 miljarder kronor – och fortfarande ha kvar 800 miljarder.

Deras förmögenhetsutveckling har skenat sedan millennieskiftet. Mycket tack vare den extrema värdeökning på börsen – som stigit mer än 500 procent sedan år 2000.

Stefan Persson, H&M:s ägare, hade exempelvis år 2000 en förmögenhet på cirka 40 miljarder kronor. Idag är han god för 223,6 miljarder. En ökning på 459 procent. Under samma period har den svenska genomsnittslönen ökat med cirka 95 procent.

Stefan Persson skulle för övrigt ensam kunna betala av alla skulder som samtliga svenskar har hos Kronofogden – 154 miljarder – och fortfarande ha kvar cirka 70 miljarder kronor.

