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Krönika
Hade motståndskvinnorna fått pryda en vägg i Stockholm?
Fotograf: Proletären
Är det någon som tror att Stockholms stad skulle möjliggöra en stor väggmålning i närområdet till riksdag och rådhus som hyllar frihetskämpar och kritiserar svenska företags blodspengar?
Passerade av en slump den här husväggen i en stad i ett land i vårt närområde. Kvinnan längst till vänster känner jag väl till – henne har jag samtalat med och bjudit på lunch när hon besökte Göteborg. De andra två får jag erkänna att jag var tvungen att googla.
Gatan där man kan beskåda Motståndsmatriarkerna, verkets officiella namn, ligger centralt mellan det nationella parlamentet och stadens styrande församling. Det är till och med så att platsen för konstverket är
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