Angiverilagen träder i kraft

Lagen om informationsplikt, eller ”angiverilagen”, trädde i kraft under måndagen efter att riksdagen den 15 juni röstat igenom Tidöregeringens förslag. Lagen gäller på sex myndigheter – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket – och innebär att anställda förpliktigas att lämna information till Polisen, Säpo eller Migrationsverket om personer de misstänker saknar rätt att befinna sig…