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Angiverilagen träder i kraft
Anställda på sex myndigheter tvingas nu lämna ut information om personer de misstänker saknar uppehållstillstånd till Polisen, Säpo eller Migrationsverket.
Publicerad 14 juli 2026 kl 14.55
Lagen om informationsplikt, eller ”angiverilagen”, trädde i kraft under måndagen efter att riksdagen den 15 juni röstat igenom Tidöregeringens förslag. Lagen gäller på sex myndigheter – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket – och innebär att anställda förpliktigas att lämna information till Polisen, Säpo eller Migrationsverket om personer de misstänker saknar rätt att befinna sig…
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