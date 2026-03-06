Lås upp hela webbplatsen
Lönerna måste upp
Här får undersköterskor sämst lön i Sverige – cheferna får det tredubbla
Vingåker har landets lägsta snittlön för undersköterskor. Samtidigt tjänar kommunens toppolitiker och förvaltningschefer upp till tre gånger så mycket, och lönegapet mellan golv och administration fortsätter att växa.
Fotograf: Gagliardi Photography/Montage: Proletären
Publicerad 6 mars 2026 kl 15.12
I Vingåker har undersköterskorna en snittlön på 29.203 kronor i månaden. Det är lägst i hela Sverige. – Jag sitter ju som kommunstyrelsens ordförande och personalutskottet ligger under detta. Men vi har en HR-chef och får rapporter och känner inte riktigt igen det du säger, menar Charlotte Prennfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Vingåker, när Proletären…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.