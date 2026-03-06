Här får undersköterskor sämst lön i Sverige – cheferna får det tredubbla

I Vingåker har undersköterskorna en snittlön på 29.203 kronor i månaden. Det är lägst i hela Sverige. – Jag sitter ju som kommunstyrelsens ordförande och personalutskottet ligger under detta. Men vi har en HR-chef och får rapporter och känner inte riktigt igen det du säger, menar Charlotte Prennfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Vingåker, när Proletären…