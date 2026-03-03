Lås upp hela webbplatsen
Hundratals döda efter tre dagar av krig mot Iran
Dödandet har fortsatt efter att USA och Israel inledde det oprovocerade anfallet på Iran i lördags med att bomba en flickskola där fler än 165 personer dödades. Samtidigt erkänner USA:s utrikesminister Rubio att USA attackerade för att Israel var på väg att göra det oavsett.
En kvinna tar bilder på det utbombade Ferdousitorget i Teheran den 3 mars 2026. Fotograf: Atta Kenare/AFP/TT
Publicerad 3 mars 2026 kl 12.29
Det var i lördags morse som Israel och USA inledde bombningarna av Iran, och i en av de allra första attackerna dödade fler än 165 barn och skolpersonal i en flickskola i Minab vid Hormuzsundet på andra sidan Oman och Förenade Arabemiraten. Sedan dess har i skrivande stund på tisdagen sammanlagt minst 787 personer dödats…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.