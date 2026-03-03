Lås upp hela webbplatsen
Kriget mot Iran
”Iranier som firar attackerna är fiender till landet”
I motsats till många av de svenskiranier som framträtt i svensk media ser Mazdak Toosinejhad, spårvagnsförare i Göteborg, inget skäl till att fira.
– De vill att vi ska gå på knä och ge upp vårt land.
Människor samlas i Teheran den 1 mars för att sörja Irans högsta ledare ayatolla Ali Khameneis död. Fotograf: Gao Wencheng/Mehr News Agency/Xinhua
Publicerad 3 mars 2026 kl 09.56
I flera svenska medier intervjuas iranier med anledning av USA:s och Israels illegala attacker mot landet. Många berättar att de känner sig glada och hoppfulla, och säger att bomberna inte är en attack utan en befrielse för Iran. – Det är både glädje och oro. Men det mesta är på glädjesidan eftersom regimen kommer att…
