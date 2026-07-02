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Kriget mot Iran
JD Vance om Iranavtalets syfte: ”Fylla på den globala oljeekonomin”
Likt Minsk I- och II-protokollen verkar USA inte ha några intentioner på en långvarig fred i och med de senaste fredsförhandlingarna med Iran, samtidigt som USA genomför nya flyganfall mot landet.
USA:s vicepresident JD Vance talar på en konferens förra året. Fotograf: Gage Skidmore
Publicerad 2 juli 2026 kl 16.28
USA:s vicepresident JD Vance sade i en intervju i tisdags att USA:s plan är att använda samförståndsavtalet med Iran för att fylla på globala oljereserver och -lager. Uttalandet stärker Teherans misstankar om att USA och Israel endast använder det senaste fredsavtalet för att köpa tid. ”Jag tror att det presidenten har uppmanat oss att göra…
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