JD Vance om Iranavtalets syfte: ”Fylla på den globala oljeekonomin”

USA:s vicepresident JD Vance sade i en intervju i tisdags att USA:s plan är att använda samförståndsavtalet med Iran för att fylla på globala oljereserver och -lager. Uttalandet stärker Teherans misstankar om att USA och Israel endast använder det senaste fredsavtalet för att köpa tid. ”Jag tror att det presidenten har uppmanat oss att göra…