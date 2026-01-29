Lås upp hela webbplatsen
JO-anmäler myndigheter – gör inget när elever fryser

En förälder till en elev på skolkoncernens Academedias Praktiska Gymnasiet i Stockholm, JO-anmäler Skolverket, Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen.
– De gör inget för att reda upp problemen på skolan.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 29 januari 2026 kl 14.00
Samtidigt som Academedia delar ut miljoner till ägarna, far eleverna på koncernens skola Praktiska Gymnasiets arbetsplatspraktik illa: de får inga arbetskläder anpassade för vinterväder. Ansvariga myndigheter gör ingenting. Det kunde Proletären berätta om i förra numret. Nu JO-anmäler Patric Tylling, pappa till en elev på skolan, Skolverket, Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. – De gör ingenting och…

Gå till hjälpsidorna.