JO-anmäler myndigheter – gör inget när elever fryser
En förälder till en elev på skolkoncernens Academedias Praktiska Gymnasiet i Stockholm, JO-anmäler Skolverket, Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen.
– De gör inget för att reda upp problemen på skolan.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 29 januari 2026 kl 14.00
Samtidigt som Academedia delar ut miljoner till ägarna, far eleverna på koncernens skola Praktiska Gymnasiets arbetsplatspraktik illa: de får inga arbetskläder anpassade för vinterväder. Ansvariga myndigheter gör ingenting. Det kunde Proletären berätta om i förra numret. Nu JO-anmäler Patric Tylling, pappa till en elev på skolan, Skolverket, Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. – De gör ingenting och…
