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SCENKONST
Kisskapitalism
En pjäs med 25 år på nacken har fått nytt liv på flera scener i USA, och har nyligen också spelats i London: Urinetown handlar om den tid då kapitalismen har gjort det förbjudet att till och med pissa utan att betala för sig.
”Flush the rich!”. Noble Theatre Collectives uppsättning av Urinetown. Den satiriska musikalen har satts upp på flera scener i USA i år – och gjort succé. Fotograf: NTC
Publicerad 24 juni 2026 kl 10.25
Den korrupta Trumpadministrationen, där presidentens familj tjänar miljarder på sina affärer, möter motstånd även på scenen: Urinetown, en svart samhällssatir av Greg Kotis och Mark Hollmann, hade urpremiär 2001. Nu sätts pjäsen upp igen på flera scener i USA. Och gör succé. Urinetown är en dystopisk skildring om en stad där invånarna inte längre tillåts…
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