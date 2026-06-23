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Krönika
Man saknar Maradona
Maradona representerade så mycket mer än bara Argentina. Han var en av oss. Hans långfinger mot överheten var vårt långfinger.
Messi, Messi, Messi. Det har gått 20 år sedan Lionel Messis första VM-mål, och mot Algeriet visar det lilla fotbollsgeniet från Argentina att han fortfarande är bäst. Med sitt hattrick bär han återigen Argentinas guldhopp på sina axlar.
För ett kort ögonblick glömmer man bort att värdnationen USA för några månader sedan kidnappade den venezuelanska presidenten, försöker svälta ut det kubanska folket, är medskyldigt till folkmordet i Palestina och bedriver ett pågående krig mot ett av deltagarländerna, Iran.
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