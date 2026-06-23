Messi, Messi, Messi. Det har gått 20 år sedan Lionel Messis första VM-mål, och mot Algeriet visar det lilla fotbollsgeniet från Argentina att han fortfarande är bäst. Med sitt hattrick bär han återigen Argentinas guldhopp på sina axlar.

För ett kort ögonblick glömmer man bort att värdnationen USA för några månader sedan kidnappade den venezuelanska presidenten, försöker svälta ut det kubanska folket, är medskyldigt till folkmordet i Palestina och bedriver ett pågående krig mot ett av deltagarländerna, Iran.

I mars