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Migrationspolitiken leder till läkarbrist
Regeringens migrationspolitik hotar den svenska läkarförsörjningen:
– Utländska läkare väljer bort Sverige, menar Mario González Estrada, ordförande för Internationella läkares förening.
– Utländska läkare väljer bort Sverige, menar Mario González Estrada, ordförande för Internationella läkares förening.
Fotograf: Wikimedia/Shixart1985
Publicerad 10 juni 2026 kl 11.19
Statistiken är tydlig: allt färre utländska läkare ansöker om att få sin utbildning prövad för arbete i Sverige. – Jag känner en oro över att vi som land inte längre är tillräckligt attraktiva för att locka den personal som vi behöver få hit. När man lägger ihop alla åtgärder som har vidtagits skapar de en…
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