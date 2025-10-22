Möte för ökat samarbete inom vänstern

Den politiska utvecklingen med krigshets, ökad repression och en skenande högerpolitik sker samtidigt som Vänsterpartiet helt gett upp ambitionen att vara en motkraft. Därför krävs att vi som vill se en annan utveckling i samhället börjar tala med varandra. Vad kan vi göra?

Diskussionerna måste börja i arbetares och vanligt folk vardag. Men också bland organiserade krafter som är trötta på samhällsutvecklingen. Därför samlades Solidaritet, Kommunistiska Partiet, Framtidens vänster, Socialistiskt alternativ, Feministerna, Folkets röst och Arbetarmakt i Kommunisternas partilokal i Stockholm, för ett öppet samtal om hur eventuella framtida samarbeten kan formas och se ut.

”I en tid där de styrande politiska krafterna cementerar rasismen och imperialismen, ignorerar klimathotet, förstärker patriarkatet och kraftigt försämrar människors ekonomiska villkor är vi glada över att kunna samlas och prata om en annan väg framåt”, skriver vi samlade organisationer i ett gemensamt uttalande.

Vad det leder till konkret återstår att se. Oavsett vad resultatet blir ser Kommunistiska Partiet de gemensamma diskussionerna som ett steg framåt.