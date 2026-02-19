Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Muthärvan inom SL kan vara toppen av ett isberg
Den nu avslöjade muthärvan med koppling till SL och Stockholms trafikförvaltning kan vara toppen av ett isberg. Hittills är fem personer gripna och två av dem häktade.
Fotograf: Proletären
Publicerad 19 februari 2026 kl 08.52
Två personer sitter häktade i Stockholm, misstänkta för mutbrott med koppling till lokaltrafiken i Stockholm. Fem personer greps i en razzia mot flera bostäder i staden; alla är fortfarande misstänkta i härvan. De häktade är en tjänsteman vid Trafikförvaltningen i Region Stockholm och en chef på ett företag i Uppsala som levererar vindskydd och annan…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.