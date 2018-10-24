Kampanjen mot Helgeson planerad sedan länge

Gothenburg Roro Terminals hade planer på att göra sig av meds Erik Helgeson långt innan konflikten kring Hamnarbetarförbundets blockad av vapenmateriel till och från Israel förra året. Det hävdar Hamnarbetarförbundet i en ny stämningsansökan till Arbetsdomstolen och hänvisar till en källa inom hamnbolaget APM Terminals i Göteborg.

Enligt källan handlar det om en ”systematisk plan” från Roro Terminals som existerat sedan hösten 2023 och ska ha gått ut på att begränsa Hamnarbetarförbundets verksamhet och inflytande. På grund av Erik Helgesons ställning i fackförbundet var det viktigt att bli av med honom, ska källan ha uppgett enligt inlagan till AD.

Roro Terminals ska ha inhämtat och förmedlat information om Erik Helgesons privatliv. Syftet har då varit att försöka använda provokationer för att framkalla reaktioner hos Erik Helgeson, enligt källan.