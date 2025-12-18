Erik Helgeson uppsagd – efter teknikalitet i Arbetsdomstolen

Hamnarbetarförbundets vice ordförande Erik Helgeson förlorar sin anställning på Roro Terminals Göteborg. Detta beslutade Arbetsdomstolen (AD) i en dom den 17 december. – Just denna mellandom handlar mycket om teknikaliteter och jag kan tycka att det är ett utvecklat fulspel med olika tidsgränser, säger Erik Helgeson till Proletären. Det han syftar på är att AD:s…