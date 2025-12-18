Lås upp hela webbplatsen
Erik Helgeson uppsagd – efter teknikalitet i Arbetsdomstolen
Hamnarbetarförbundets vice ordförande Erik Helgeson förlorar jobbet efter att Arbetsdomstolen dömt till Sveriges Hamnars fördel. Inte för vad han gjort – utan för när överklagan kom in. Men det råder delade meningar om hur man ska tolka korrespondensen mellan parterna innan domen.
Fotograf: Proletären
Publicerad 18 december 2025 kl 16.35
Hamnarbetarförbundets vice ordförande Erik Helgeson förlorar sin anställning på Roro Terminals Göteborg. Detta beslutade Arbetsdomstolen (AD) i en dom den 17 december. – Just denna mellandom handlar mycket om teknikaliteter och jag kan tycka att det är ett utvecklat fulspel med olika tidsgränser, säger Erik Helgeson till Proletären. Det han syftar på är att AD:s…
