Dömde kändisläkaren pekas ut som drivande i överklassfamiljernas SAS-fusk: ”Ingen snäll person”

Ett nätverk av familjer i Örgryte, Göteborg och Lidingö i Stockholm har mutat till sig uppgraderade business class-biljetter via en SAS-agent med spelmissbruk och stora skulder. Genom detta upplägg har de ibland bara betalat några tusenlappar för biljetter som kostat över 120.000 kronor. En kvinna som arbetat på en underleverantör till SAS dömdes för trolöshet…