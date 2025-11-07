Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Boxning

Lovande palestinsk boxare mördad av Israel

Malak Mesleh var en av Gazas mest lovande kvinnliga boxare, som drömde om att få representera sitt land i de internationella ringarna. Men i somras dödades Malak Mesleh i en israelisk bombräd mot ett café i Gaza.
Boxaren Malak Mesleh mördades av Israel i en bombräd i somras. Fotograf: Skärmdump/Left Hook
Publicerad 7 november 2025 kl 14.00
Malak Mesleh blev bara 20 år gammal. Hon drömde om att få se den palestinska flaggan gå i topp i en boxningstävling där hon representerat sitt land, men den 30 juni dödades Malak i en israelisk bombräd mot civila på en strand i Gaza. 2020 började regissören Yasser Abu Wazna filma en dokumentär om den…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.