Lovande palestinsk boxare mördad av Israel
Malak Mesleh var en av Gazas mest lovande kvinnliga boxare, som drömde om att få representera sitt land i de internationella ringarna. Men i somras dödades Malak Mesleh i en israelisk bombräd mot ett café i Gaza.
Boxaren Malak Mesleh mördades av Israel i en bombräd i somras. Fotograf: Skärmdump/Left Hook
Publicerad 7 november 2025 kl 14.00
Malak Mesleh blev bara 20 år gammal. Hon drömde om att få se den palestinska flaggan gå i topp i en boxningstävling där hon representerat sitt land, men den 30 juni dödades Malak i en israelisk bombräd mot civila på en strand i Gaza. 2020 började regissören Yasser Abu Wazna filma en dokumentär om den…
