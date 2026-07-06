Polisen hittade automatvapen under golvet – då började piloten prata om CIA

Det som började som ett tips om ett möjligt vapeninnehav slutade i ett ovanligt omfattande utredning om synnerligen grovt vapenbrott. I centrum står en helikopterpilot med kopplingar till Sverigedemokraterna, Israel – och USA:s underrättelsetjänst CIA.

I januari 2026 slog polisen till mot två villor i Karlsborg efter uppgifter om att en man skulle inneha vapen på adressen. När polisen först kommer till platsen förnekar samtliga personer i husen att det finns några vapen överhuvudtaget.

Kort därefter visar en av personerna i hushållet, en man i 80-årsåldern, upp ett amerikanskt vapenlicenskort från Florida – och börjar sedan prata om amerikanska underrättelsetjänster och internationella operationer i bland annat Vietnam, Laos och Kambodja.

I förhör kommer han senare att berätta att han är helikopterpilot, har arbetat som helikopterinspektör – och att amerikanska myndigheter under många år har hjälpt honom ekonomiskt.

I helikopterpilotens garage, som byggts om till ett hemmagym, upptäckte polisen en gömma under golvet. Under två lösa klinkerplattor låg en nedgrävd låda med flera skjutvapen – däribland en kulsprutepistol av MP5-typ, två hagelgevär, en pistol och en revolver.

Foto: Förundersökning

När polisen fortsätter söka igenom bostäderna hittar de ytterligare vapen. I ett nattduksbord i sovrummet ligger en pistol. I badrummet hittas ännu en pistol i ett par byxor på golvet.

Totalt beslagtas åtta skjutvapen.

Efter polisens undersökning står det klart att flera av vapnen var skarpladdade – flera av dem med en kula i loppet. Enligt Nationellt forensiskt centrum rör det sig om vapen av särskilt farlig beskaffenhet.

Foto: Förundersökning

Varken mannen eller någon av hans familjemedlemmar, som också bor i husen, har några registrerade vapenlicenser i Sverige.

Samtliga familjemedlemmar grips i samband med insatsen. Alla utom helikopterpiloten kommer senare att släppas utan några misstankar.

Men i polisförhören börjar snart en betydligt märkligare berättelse växa fram.

När polisen senare frågar vem som äger fastigheterna, svarar helikopterpiloten:

– Det är amerikanarna som äger bostäderna.

Enligt mannen har personer med kopplingar till amerikanska och israeliska myndigheter periodvis bott i familjens två villor – som sedan 2008 mycket riktigt ägs av ett amerikanskt bolag.

Han menar också att vapnen som polisen hittat kan ha placerats där av personer kopplade till amerikanska eller israeliska underrättelsetjänster.

Utredningen visar att vapnen varit gömda på ett sätt som tyder på planering. Den dolda gömman under golvet, tillsammans med spridda vapen i olika delar av bostaden, lyfts fram som en anledningen till att brottet av åklagaren anses vara synnerligen grovt.

Foto: Förundersökning

I förhör med grannar och bekanta beskrivs den äldre mannen som en stor supporter till Donald Trump. Mannen uppger också att han vid ett tillfälle träffat den amerikanske presidenten.

Dessutom finns kopplingar till Sverigedemokraterna i mannens närmaste krets. Personer i familjen stod på partiets vallista i kommunvalet 2022 och mannens fru satt som tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige 2019.

Enligt vittnesuppgifter hyrde familjen också ut sitt hus till Sverigedemokraterna under pandemin – och partiet ska ha haft ett stort antal möten i huset.

Den spektakulära vapengömman i villan är dock bara toppen av ett isberg. När Proletären undersöker helikopterpilotens bakgrund framkommer kopplingar till utländska underrättelsetjänster och internationella vapenaffärer – med Iran.

Är mannen en missförstådd vapenentusiast, en svensk Rambo redo att ta lagen i egna händer – eller en övervintrad CIA-agent? Håll utkik i Proletären efter nästa del!

Fotnot: Proletären har sökt Sverigedemokraternas presstjänst för en kommentar.

Artikeln publicerades först i Proletären 22/2026.