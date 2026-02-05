SAS om överklassfamiljernas bedrägerier: ”Beslutade att inte agera”

Överklassfamiljer på Lidingö och i Örgryte flög business class världen över till kraftigt rabatterade priser – genom att muta en anställd på en underleverantör till SAS. Den anställde dömdes nyligen i tingsrätten, resenärerna gick fria. Flygbolaget uppger att de agerade snabbt när fusket med uppgraderade business class-biljetter uppdagades våren 2021. Resor avbokades, bonuskonton spärrades och…