Sport: Saudi-VM dödligt hot mot migrantarbetare

Det internationella fotbollsförbundet (Fifa) och dess korrumperade president Gianni Infantino struntar i hotet mot migrantarbetarnas liv och säkerhet i Saudiarabien.

Redan inför VM i Qatar 2022, arbetade internationella facket BWI (Building and Wood Workers International) för arbetarnas rättigheter. Bland annat i en dialog med Svenska fotbollförbundet (SvFF) och dess ordförande Karl-Erik Nilsson och generalsekreteraren Håkan Sjöstrand.

– De gjorde väl ungefär som Fredrik Reinfeldt och SvFF gör nu; de lyssnade på Fifa och på de qatariska arrangörerna. Men de tittade aldrig på hur verkligheten såg ut för migrantarbetarna i Qatar. Och jag kan säga att de fasaderna som vi blev visade 2013, det hade inget med verkligheten att göra. Den såg vi när vi mötte migrantarbetarna i deras bostäder, säger Christer Wälivaara, ansvarig för de svenska bygg- och träfackens internationella arbete.

– De arbetarna var totalt exploaterade och utsatta för våld; deras pass hade tagit ifrån dem av arbetsgivarna. Så det är klart att Byggnads är förvånat över att SvFF utan någon som helst dialog med oss eller koppling tillbaka till erfarenheterna från 2013 godkänner Saudiarabien som VM-land.

– Både Qatar och Saudiarabien har ett modernt slaveri implementerat i systemet, och det innebär naturligtvis att det är en hög risk att det som hände i Qatar kommer att hända också i Saudiarabien. Och på toppen av det kan man säga att Qatar ändå var mer öppet för samverkan än vad vi sett att Saudiarabien har visat vilja till.

Systemet bygger på en saudisk överhöghet över allt som händer: utan en saudisk sponsor kan en byggfirma inte anställa arbetare, och kontrakten gäller sedan ofta i två år med tolv timmars arbetsdag, sex dagar i veckan. Arbetarna transporteras till speciella boenden; de fråntas sina pass och kan inte lämna landet om de protesterar mot arbetsvillkoren. De blir helt beroende av arbetsgivaren. I rapporten Die First, and I'll Pay You Later berättar Human Rights Watch om ett omfattande förtryck och dödlig exploatering av de utländska arbetarna. Idag finns runt nio miljoner utländska arbetare i Saudiarabien.

Att Fredrik Reinfeldt och SvFF godkänt att Saudiarabien får VM med ett ”villkorat godkännande” som bygger på att Fifa utsett Saudiarabien med sina egna regler, bland annat etiska regler som grund, är nonsens, menar byggfacket.

– Om [Reinfeldt] säger att det är villkorat så måste man ju fråga mot vad? Och när kommer villkoret att lösas ut? Vi har ju hur många fall som helst, vi har Human Rights Watch, vi har Amnesty, vi har alla organisationer som är på plats och ser den här exploateringen, säger Christer Wälivaara i tidningen Arbetets podd. Och Fifas regelverk… de når ju inte ens upp till sitt eget regelverk, och framförallt inte här där de struntar i de grundläggande mänskliga rättigheterna eller de som (det internationella facket) ILO satt upp.

Fredrik Reinfeldt och SvFF accepterar okritiskt den saudiska versionen av verkligheten och tror på alldeles uppenbart tomma löften. Amnesty International konstaterar att Fifa hjälper Saudiarabien med sport-tvätten av brotten mot de mänskliga rättigheterna.

– Som förväntat är Fifas:s utvärdering av Saudiarabiens VM-bud en häpnadsväckande vitkalkning av landets fruktansvärda brott mot de mänskliga rättigheterna. Det finns inga meningsfulla åtaganden [i Saudiarabien] som kommer att hindra arbetare från att utnyttjas, invånare från att vräkas eller aktivister från att arresteras, säger Steve Cockburn, ordförande för Amnestys avdelning för mänskliga rättigheter inom arbete och sport (head of Labour Rights and Sport).

– Genom att ignorera de tydliga bevisen på allvarliga risker för mänskliga rättigheter kommer Fifa sannolikt att bära ett stort ansvar för de kränkningar och övergrepp som kommer att äga rum under det kommande decenniet, konstaterar Steve Cockburn och Amnesty i ett uttalande.