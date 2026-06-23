Självklart stödjer vi Davids kamp mot Goliat

En ledartext i Proletären har återigen lyckats reta upp folkmordshögern. I krönikan skriver Ellen Kall, Palestinaaktivist och medlem i Kommunistiska Partiet i Helsingborg, att hon, precis som många svensk-palestinier och Palestinaaktivister, firade den 7 oktober 2023.

Kall skriver om känslorna när de första rapporterna om hur palestinska motståndsgrupper lyckats rasera delar om muren som omgärdar Gaza: ”Äntligen! Nu händer det!”

Sedan oro och rädsla. Hur många kommer att få sätta livet till?

För mig är det svårt att förstå hur sådana bilder INTE kan väcka glädje och sympati. Ett hunsat och förtryckt folk reser sig mot en överlägsen ockupationsmakt. David mot Goliat, för att använda en myt ur den judeokristna berättelsen om pojken som besegrade jätten.

Folkmordshögern tar idag ställning för Goliat. För förtryckaren. På sociala medier uttrycker Israelvurmare som Alice Teudurescu Måwe (KD) och Lars Beckman (M) sin fasa över krönikan och över att någon kan stödja det palestinska motståndet.

Reaktionerna avslöjar Israelvurmarnas eget förakt för palestinska liv och stöd till etnisk rensning. Så ringde till exempel en arg gubbe till redaktionen och var upprörd över Proletärens stöd till ”terror”. I nästa andetag vräkte han ur sig att Gaza inte borde få finnas, att alla i Gaza är terrorister och att ingen tycker om palestinier.

Självklart har vi som stödjer palestiniernas rätt att göra motstånd också sett otäcka bilder på kidnappningar och övergrepp från 7 oktober. Krig är aldrig vackert. Även palestinier och en legitim motståndsrörelse, formade av decennier av förtryck, kan begå orättfärdigade våldshandlingar.

Historien är full av sådana exempel. Även de allierade begick krigsbrott i kampen mot nazisterna under andra världskriget.

Antikoloniala uppror har alltid varit våldsamma. När folk som varit förtryckta i decennier eller århundranden slagit tillbaka mot kolonisatörer och imperialister har det ibland varit blodigt. Ändå stödjer vi det antikoloniala motståndet på dess egna villkor.

På sociala medier har det sedan 7 oktober 2023 spridits påståenden om bestialiska dåd som det palestinska motståndet ska ha begått. Målet har varit att måla ut det palestinska motståndet som barbariska vildar och stämpla all motståndskamp som terrorism.

Merparten av dessa dåd – som till exempel historierna om halshuggna barn eller bebisar i ugnar – är för länge sedan motbevisade. Många andra påståenden, som att Hamaskrigare skulle ha begått massvåldtäkter, är omdebatterade eller svåra att bevisa.

Palestinska motståndsorganisationer har i olika uttalanden förklarat att de inte medvetet riktat in sig mot civila, utan tvärtom militära mål. De menar att civila dödats av oorganiserade palestinska grupper eller i ”friendly-fire” när israeliska attackhelikoptrar och pansarvagnar urskillningslöst beskjutit palestinier och gisslan.

Oavsett exakt hur många civila som dödades, av vem och varför så menar vi att frågan ändå kokar ner till om attacken var en del av en legitim motståndskamp och om den som sådan var värd att fira, där och då den 7 oktober.

På de frågorna svarar vi självklart ”ja”, vi kommer alltid att stödja antikolonial motståndskamp. Vi står alltid på Davids sida mot Goliat.