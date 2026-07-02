Sjöfolk utsätts för gifter – trots sänkta gränsvärden

Sjöfolket föll mellan stolarna när gränsvärdena för farliga ämnen på arbetsplatserna sänktes i Sverige i början av april. Det är Arbetsmiljöverket som kontrollerar gränsvärdena för arbete med bly, asbest, sexvärt krom (krom VI) och så kallade diisocyanater (kemiska ämnen i bland annat isoleringsmaterial, tvåkomponentsfärger, klarlacker och rostskydd samt i lim och skumplaster). Men för de…