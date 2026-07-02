Lås upp hela webbplatsen
Sjöfolk utsätts för gifter – trots sänkta gränsvärden
De män och kvinnor som arbetar till sjöss hamnade utanför när gränsvärdena för farliga ämnen som asbest, bly och sexvärt krom på arbetsplatserna sänktes i Sverige.
Varje år utsätts 118 000 arbetare i Sverige inom bland annat stålindustrin och handelsflottan för sexvärt krom på sina arbetsplatser. Fotograf: Proletären
Publicerad 2 juli 2026 kl 12.00
Sjöfolket föll mellan stolarna när gränsvärdena för farliga ämnen på arbetsplatserna sänktes i Sverige i början av april. Det är Arbetsmiljöverket som kontrollerar gränsvärdena för arbete med bly, asbest, sexvärt krom (krom VI) och så kallade diisocyanater (kemiska ämnen i bland annat isoleringsmaterial, tvåkomponentsfärger, klarlacker och rostskydd samt i lim och skumplaster). Men för de…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.