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Folkmord
Sjukhusdirektören Hussam Abu Safiyas liv i akut fara: ”Det här är sista gången ni kommer att se mig”
1.700 palestinska sjukvårdsarbetare har bekräftats dödade under Israels förintelsekrig i Gaza. Hundratals sitter fortfarande fängslade i israeliska fängelser och interneringsläger. Hussam Abu Safiya har sedan den 24 juni misshandlats och torterats dagligen.
Sjukhusdirektören på Kamal Adwan-sjukhuset i Beit Lahia i norra Gaza, Hussam Abu Safiya, innan han kidnappades av israeliska ockupationsstyrkor den 27 december 2024. Fotograf: Amnesty International
Publicerad 6 juli 2026 kl 16.03
Hussam Abu Safiya, direktören på Kamal Adwan-sjukhuset i norra Gaza, har suttit fängslad utan åtal i mer än 500 dagar. Han kidnappades av Israel i slutet på december 2024 efter att han ensam i sin läkarrock gick genom rasmassorna mot ockupationsmaktens stridsvagnar som belägrat sjukhuset i 85 dagar. Nu varnar hans advokat, Nasser Odeh, och…
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