Sjukhusdirektören Hussam Abu Safiyas liv i akut fara: ”Det här är sista gången ni kommer att se mig”

Hussam Abu Safiya, direktören på Kamal Adwan-sjukhuset i norra Gaza, har suttit fängslad utan åtal i mer än 500 dagar. Han kidnappades av Israel i slutet på december 2024 efter att han ensam i sin läkarrock gick genom rasmassorna mot ockupationsmaktens stridsvagnar som belägrat sjukhuset i 85 dagar. Nu varnar hans advokat, Nasser Odeh, och…