Skifferbrottet

Erik snubblade fram till stämpeluret och lyckades pressa in tidskortet samtidigt som fabriksirenen ljöd. Gösta, basen, tittade ut ur sin kur, glodde undrande och traskade fram med höjda ögonbryn.

– Vad nu då, firat hela helgen? Eller ska vi säga att motvinden varit besvärlig på Svarälvsbanan, flinande han. Nå, det står en tysk tradare vid lastkajen. Avgår i eftermiddag, takskiffer, tjugo gånger tio. Kila iväg nu och glöm inte handskarna!

Erik hastade iväg mot lagret. Utanför skymtande en grön tradare intill lastkajen. Erik kisade.

– Det ante mig, Volvos vägkung F88:an.

Han ruskade på huvudet och klev ut i det bländande ljuset.

– Det blir