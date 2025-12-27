Lås upp hela webbplatsen
Skifferbrottet
Fotograf: Okänd
Novell
Hans Johansson berättar om Erik, Jens, Hilda och de andra arbetarna på skifferkrossen i Grythyttan.
Erik snubblade fram till stämpeluret och lyckades pressa in tidskortet samtidigt som fabriksirenen ljöd. Gösta, basen, tittade ut ur sin kur, glodde undrande och traskade fram med höjda ögonbryn.
– Vad nu då, firat hela helgen? Eller ska vi säga att motvinden varit besvärlig på Svarälvsbanan, flinande han. Nå, det står en tysk tradare vid lastkajen. Avgår i eftermiddag, takskiffer, tjugo gånger tio. Kila iväg nu och glöm inte handskarna!
Erik hastade iväg mot lagret. Utanför skymtande en grön tradare intill lastkajen. Erik kisade.
– Det ante mig, Volvos vägkung F88:an.
Han ruskade på huvudet och klev ut i det bländande ljuset.
– Det blir
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.