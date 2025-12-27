Lås upp hela webbplatsen
Skifferbrottet

27 december 2025
Fotograf: Okänd
Novell
Hans Johansson berättar om Erik, Jens, Hilda och de andra arbetarna på skifferkrossen i Grythyttan.

Erik snubblade fram till stämpeluret och lyckades pressa in tidskortet samtidigt som fabriksirenen ljöd. Gösta, basen, tittade ut ur sin kur, glodde undrande och traskade fram med höjda ögonbryn.

– Vad nu då, firat hela helgen? Eller ska vi säga att motvinden varit besvärlig på Svarälvsbanan, flinande han. Nå, det står en tysk tradare vid lastkajen. Avgår i eftermiddag, takskiffer, tjugo gånger tio. Kila iväg nu och glöm inte handskarna!

Erik hastade iväg mot lagret. Utanför skymtande en grön tradare intill lastkajen. Erik kisade.

– Det ante mig, Volvos vägkung F88:an.

Han ruskade på huvudet och klev ut i det bländande ljuset.

– Det blir

Gå till hjälpsidorna.