Konsert
Spartacuskören tolkar Wiehe – och alla får sjunga med
24 oktober, under Kulturnatta i Göteborg, bjuder Spartacuskören in till en konsert där de sjunger Mikael Wiehes låtar.
Körens planeringsgrupp som förberett kvällen den 24 oktober. Fotograf: Proletären
Publicerad 14 oktober 2025 kl 17.35
Fredagen den 24 oktober är det Kulturnatta i Göteborg, och dörrarna på Marx-Engelshuset slås upp för allmänheten klockan 18. Spartacuskören har konsert i stora salen, där de i år ska tolka Mikael Wiehes musik. – Det är faktiskt en idé som vi burit på ett tag, berättar Inga-Lill Atterlöf från körens planeringsgrupp strax innan de…
