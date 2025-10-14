Spartacuskören tolkar Wiehe – och alla får sjunga med

Fredagen den 24 oktober är det Kulturnatta i Göteborg, och dörrarna på Marx-Engelshuset slås upp för allmänheten klockan 18. Spartacuskören har konsert i stora salen, där de i år ska tolka Mikael Wiehes musik. – Det är faktiskt en idé som vi burit på ett tag, berättar Inga-Lill Atterlöf från körens planeringsgrupp strax innan de…